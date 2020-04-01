Севастопольскому штабу волонтеров требуются добровольцы

Волонтёрский штаб «Мы вместе!» в Севастополе расширяется. Начали работать районные отделения. Там для каждого добровольца составляют маршрут на день: по каким адресам проехать и какую помощь оказать. Заявки от севастопольцев поступают из единого колл-центра.

<!-- -->

Звонок телефона на столе Николая Рыбальченко раздаётся больше 200 раз в день. О себе Николай говорит: работаю на передовой. Волонтёр центра «Мы вместе» с первого дня вместе с севастопольцами, которым нужна помощь. Фиксирует просьбы доставить продукты, лекарства, подсказывает, куда обратиться в той или иной ситуации.

«Если говорить честно, то работаю я здесь где-то примерно с семи тридцати до половины одиннадцатого», – говорит волонтёр штаба «Мы вместе!» Николай Рыбальченко.

И так почти все 150 человек. Конечно же, для них установлен график: первая смена с 10:00 утра до 15:00 дня, затем заступает вторая. Не должны, но остаются сверхурочно, чтобы ответить большему количеству людей.

Звонков с каждым днем все больше. Если в первые дни их было около 200, то только во вторник приняли 4,5 тысячи. Для волонтёров разработали речевые модули. Специальные инструкции как вежливо и лаконично отвечать на самые популярные вопросы о доставке продуктов и лекарств.

Все ответы по схеме, ведь чем короче и четче будет диалог, тем больше звонков успеют принять. Но действовать по алгоритму получается не всегда. Звонят, например, из других регионов с просьбой помочь связаться с аналогичным центром в своём субъекте. На днях поступила первая просьба выгулять собаку, да еще и не простую, с характером. В колл-центр обратились хозяева ротвейлера.

«У нас есть волонтёры, у которых есть кинологическое образование, да, у них есть опыт общения с животными, поэтому будем обращаться к ним, и они уже будут непосредственно обращаться к ним, и они уже будут работать с заявителем и выгуливать животное», – рассказала координатор волонтёрского штаба «Мы вместе!» Виктория Кашлякова.

В штабе Ленинского района проводят инструктаж тем, кто только вступает в ряды добровольцев. Короткий урок, распределение по адресам, и в путь. С начала недели к штабу присоединились около 200 волонтёров. Но рук всё равно не хватает. Требуется еще более 400 человек.

«Потребность растет каждый день, потому что люди все больше узнают об этом, и все лучше реагируют на призывы правительства города оставаться дома», – руководитель исполкома ОНФ в Севастополе Лариса Мельник.

Острее всего чувствуется нехватка курьеров. Автоволонтёры покупают по списку продукты и лекарства. Тому, кто просил о доставке, предоставляют чеки, чтобы потраченные деньги вернули. Работу и топливо – никто не оплатит. Неравнодушные севастопольцы, члены ОНФ, известные в городе люди делают это только потому, что хотят помочь.

Всех, кто хочет вступить в их ряды просят обращаться по номеру горячей линии. Он же – для тех, кому нужна помощь. Но понапрасну просят не звонить, ведь затраченное на пустые разговоры время, кому-то может действительно стоить жизни.

Алёна Давыдова, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь