СевГУ полностью перешёл на дистанционное обучение

Севастопольский государственный университет на 100% организовал дистанционное обучение в связи с усилением мер по предотвращению распространения коронавируса. Онлайн ведётся общение и с абитуриентами.

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Продолжается работа по подготовке к вступительной компании 2020 года. Об этом подробнее «Вести ФМ» рассказали заведующий кафедры радиоэлектроники и телекоммуникаций, доктор технических наук, профессор Игорь Афонин и специалист по работе с талантливой молодёжью Елизавета Руснакова.

Преподаватели, для работы со студентами, используют соцсети, где все материалы выведены в «облака» и любой студент может воспользоваться информацией. Кроме этого, в СевГУ осваивают международную образовательную онлайн-платформу Moodle. В неё загружены учебные материалы.

«Мы ежедневно учимся новому. Каждый преподаватель выбирает для себя ту форму общения с учениками, которая ему подходит. Это может быть электронная почта, телефон, Skype или голосовые сообщения», – пояснил Игорь Афонин.

Более 2000 бюджетных мест на все специальности СевГУ будет выделено в 2020 году, это около 20-25 мест на каждое направление. По статистике вуза, наибольшей популярностью среди молодёжи пользуются технические специальности.

«Те, кто сейчас будет поступать на технические направления, изобретут технологии, которые одержат победу над всеми глобальными проблемами, они победят и СПИД и коронавирус», – считает Игорь Афонин.

По его словам, только 10% абитуриентов принимают решение о поступлении в вуз самостоятельно. Остальные определяют свою дальнейшую судьбу под влиянием мнения родителей. С ними обязательно необходимо налаживать связь.

«Родители обсуждают со своими детьми-выпускниками куда им пойти учиться. Можно зайти на страницу любого из 12 наших институтов и задать вопрос. И мы ждём именно родительских вопросов. Выходите на связь, мы ответим», – отметил Афонин.

На базе СевГУ организованы курсы по подготовке к ЕГЭ и к сдаче экзаменов. Разрабатывается формат онлайн-консультирования. А пока необходимая информация размещена на сайте университета, говорит специалист по работе с талантливой молодёжью Елизавета Руснакова.

«При подготовке к ЕГЭ недостаточно владеть только справочной литературой, необходима информация о внутренних испытаниях. На сайте СевГУ в разделе «Абитуриенту» есть подробное описание программ подготовки к вступительным экзаменам», – пояснила гостья.

Как бы ни поменялся формат обучения, получить дополнительные баллы к ЕГЭ может любой учащийся. Есть более 15 пунктов, где даются дополнительные баллы.

«Выпускник должен пройти через испытания. Не надо себя жалеть на этом этапе. Это самый сложный, но самый важный год в жизни. Сдавайте 3, 4, 5 экзаменов – это Ваша свобода. Участвуйте в Олимпиадах. Ведь дополнительные баллы получают не только призёры, но и просто участники. Сдавайте ГТО, участвуйте в конкурсе «Молодые профессионалы». Ведь баллы суммируются», – уточнила Руснакова.

День открытых дверей Севастопольского госуниверситета пройдёт в формате онлайн-трансляции. Первую проведут 27 марта. Посмотреть её можно на официальном YouTube-канале вуза.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь