СевГУ проводит бесплатные онлайн-курсы по темам ЕГЭ

Севастопольский госуниверситет запускает онлайн-курсы для выпускников школ по самым сложным темам ЕГЭ.

Сотрудники СевГУ, проанализировав прошлогодние результаты госэкзаменов, выявили ряд заданий, которые вызвали наибольшие затруднения у выпускников. На основании проведенной работы, преподаватели госуниверситета совместно с департаментом образования и науки Севастополя разработали для выпускников общеобразовательных учреждений методические материалы в видеоформате. В них подробно разъяснены темы, правила, алгоритмы решения задач, вызывающих наибольшие затруднения у ребят на едином государственном экзамене.

Об этом сообщила проректор СевГУ по профориентационной работе Ирина Авдеева.

«Проект полезен не только севастопольским и крымским школьникам, но и выпускникам всей нашей страны», – отметила проректор.

Курсы доступны для всех желающих на сайте СевГУ в разделе подготовка к ЕГЭ, а также в группе ВКонтакте “Абитуриент СевГУ”. Помимо этого, преподаватели окажут школьникам консультации в режиме онлайн.

Источник: Вести.Севастополь