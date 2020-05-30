СевТЮЗ предлагает зрителям отпраздновать День защиты детей онлайн

30 мая 2020     16
СевТЮЗ предлагает зрителям отпраздновать День защиты детей онлайн

К Международному Дню защиты детей в Севастопольском театре юного зрителя разработали праздничную программу, посмотреть ее можно будет на Ютуб-канале театра: https://www.youtube.com/channel/UCtRQp_x4S2JRQHheV0xYASQ/.

В 11:00 зрителям предложат вспомнить, как два года назад в Севастополе проходил фестиваль театрального искусства для детей «Сказочное королевство». В Ютубе покажут церемонию открытия фестиваля. В 12:00 зрителей перенесут уже на год назад и покажут, как проходил первый день фестиваля в 2019-ом.

В 13:00 – мастер-класс актера СевТЮЗа Семёна Сковородина. Он будет учить рисовать предметы при помощи обычных точек и цифр.

В 14:00 поэтической зарисовкой зрителей порадует заслуженная артистка Севастополя Екатерина Скрибцова.

В 15:00 – еще один мастер-класс – рисование по лицу. Его проведет актриса Лина Ясайте.

Для вечера 1 июня СевТЮЗ подготовил специальный выпуск проекта «В гостях у сказки». В 19:00 артист театра Александр Ревков прочитает любимое многими произведение про наивного, добродушного и очень скромного медведя с опилками в голове.

Севастопольский ТЮЗ решил не ограничиваться одним днем, поэтому праздник продолжится и 2 июня.

Зрители смогут посмотреть интерактивный спектакль «Осторожно, дети!» по пьесе Анны Богачёвой и будут увереннее чувствовать себя на дороге, вспомнив все правила ПДД. Премьера этого музыкального представления состоялась в Севастополе в октябре прошлого года.

В 12:00 театр поделится воспоминаниями о втором днем фестиваля театрального искусства для детей «Сказочное королевство-2019».

В 15:00 актриса театра Виктория Ильина вместе со своими дочками расскажет и покажет, как в домашних условиях разыграть спектакль. Это будет постановка по русской народной сказке «Гуси-лебеди».

Источник: Вести.Севастополь

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