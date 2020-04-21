Шашлык с друзьями обернулся для жителя Крыма штрафом

Женщина позвонила в МВД, пытаясь вступиться за своего сына. Ей показалось, что его несправедливо наказали за нарушение режима самоизоляции.

На деле же выяснилось, что когда патруль задержал молодого человека, он сам признался, что идет к друзьям жарить шашлыки, и его слова были записаны на камеру.

Был суд, и молодого человека оштрафовали на 3 тысячи рублей. Об этом сегодня на заседании оперативного штаба рассказал заместитель начальника полиции МВД Александр Смаглин.

К административной ответственности за минувшие сутки были привлечены родители 6 детей, которые гуляли на улице без сопровождения взрослых.

Также на улицах крымских городов и поселков были остановлены более 120 пожилых людей, с которыми патрули провели беседы и попросили не отходить от дома дальше, чем на 100 м.

За сутки через Крымский мост на полуостров пытались въехать 1605 автомобилей, 23 из них не пропустили, потому что водители не могли объяснить, зачем они едут в Крым, или ехали с туристической целью. В Краснодарский край дежурные блокпостов не выпустили 15 машин.

Источник: Вести.Севастополь