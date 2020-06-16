Школьница из Севастополя стала одной из лучших в России

Севастопольская школьница вошла в число лучших выпускников российских общеобразовательных учреждений.

Выпускница гимназии №10 города Севастополь Ольга Четверик вошла в число финалистов премии Северо-Западного института управления РАНХиГС «Лидер поколения».

Мероприятие прошло в дистанционном формате. В нем приняли участие более 500 школьников со всей страны. Все призеры премии получат семь дополнительных баллов к общей сумме ЕГЭ при поступлении в Петербургский РАНХиГС на любые направления бакалавриата и специалитета. А четырем финалистам проекта предоставляются гранты на обучение в СЗИУ.

Источник: Вести.Севастополь