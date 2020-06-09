Школу наставников для сирот хотят открыть в Севастополе

В Севастополе собираются запустить новый проект помощи сиротам. Его идея в том, чтобы подготовить наставников для подростков, оставшихся без попечения родителей. Участником проекта может стать любой взрослый, у которого получится несколько раз в месяц помогать сиротам адаптироваться к жизни в обществе.

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Севастопольский постинтернат для бывших детдомовцев они сами в шутку называют бесплатной общагой. Здесь выросшим без попечения родителей разрешено жить с 18 до 23 лет. Считается, что этого времени должно хватить, чтобы уверенно встать на ноги, но практика нередко показывает обратное. Выпускник постинтерната Андрей Пупышев несколько лет не мог устроиться на хорошую работу, где не задерживают зарплату, и нажил многотысячные долги, пока на помощь ему не пришёл Андрей Падяш. Год назад отец пятерых детей, в том числе приёмных, размышлял, как еще можно помочь сиротам, и решил взять на работу пару воспитанников постинтерната.

«У нас два человека – Андрей и Рома, – говорит член Совета отцов при уполномоченном по правам ребёнка в Севастополе Андрей Падяш. – Не было проблем с алкоголем, с дисциплиной трудовой серьёзных моментов не было. Есть проблема с деньгами, с планированием, но тут весь трудовой коллектив помогает ребятам учиться планировать деньги, тратить. Они раздали все долги. «Я просто начал работать, но первоначально не было доверия вообще никакого, зачем доверять всем, – рассказывает выпускник детского дома Андрей Пупышев. – Ну, а потом он показал, что может помочь, когда я не просил, и всё».

За год, который Андрей и его друг Рома работают у Падяша, один смог оформить необходимые документы для получения жилья, а другой собирается жениться. За советами – юридическими и житейскими – они по-прежнему приходят к своему куратору, а он совместно с детским омбудсменом мечтает открыть в Севастополе школу наставников.

«Есть люди, которые уже готовы вступить в программу, и сейчас я буду обращаться к губернатору как раз именно с этим предложением, чтобы мы могли реализовать эту программу. Её можно реализовывать несколькими путями, привлекая обязательно профсоюзы города, некоммерческие объединения и благотворительные фонды», – пояснила уполномоченный по правам ребёнка в Севастополе Марина Песчанская.

Проект “Наставничество” уже несколько лет действует в Москве. Его идея в том, что после психологических лекций и тестов волонтёру подбирают одного или нескольких детдомовцев, которых человек может несколько раз в месяц брать с собой на прогулки, в походы, спортзал или, например, в любимое кафе. В Москве наставником может стать человек старше 25 лет, который готов участвовать в проекте как минимум год, встречаясь со своими подопечными как минимум два раза в месяц. Севастопольские волонтёры готовятся принять такие же правила. По статистике московских благотворительных фондов 52% подростков из детдомов, участвующих в проекте “Наставничество”, научились легко ориентироваться в незнакомой обстановке, пользоваться общественным транспортом, анализировать свои учебные достижения, 43% признались, что стали увереннее в себе и теперь лучше понимают эмоции других людей.

А вот другая статистика, собранная Генпрокураторой России до появления института наставничества – в 2011 году. По этим данным, только 10% детдомовцев удаётся наладить нормальную жизнь, столько же совершают суицид, еще 40% – впадают в нарко и алкозависимость, и столько же имеют проблемы с законом.

Одна из грустных иллюстраций страшной статистики – судьба Ирины из Севастополя. Она попала в детский дом ещё подростком. Мать девушки тогда злоупотребляла алкоголем. Через несколько лет она сама стала матерью трижды. Первый ребёнок Ирины живёт с бывшим мужем, со вторым наша съёмочная группа познакомилась год назад. Тогда Ирина была твёрдо намерена восстановить частично утраченные родительские права и забрать малышку из дома ребёнка. Но прошёл год и теперь, как рассказывают друзья молодой матери, эту девочку взяли в приёмную семью, а сама Ирина родила третьего ребёнка и снова сдала его в дом малютки.

Можно ли было избежать такого сценария – выпускник детского дома Константин Потёмкин убеждён – да, но только при активном развитии системы наставничества. Сейчас Константин проводит тренировку с подопечными постинтерната, которых знает уже несколько лет, они росли в том же детском доме, что и он сам. И куда спустя девять лет вернулся в качестве наставника, имея за плечами образование в Киевском университете физического воспитания и спорта и звание кандидата в мастера спорта по баскетболу. Потёмкин помнит, как ребята из детского дома не признавали его, пока он не поделился, что сам рос в этих стенах. Для него же и его друга роль наставника в своё время сыграла медработник учреждения, которая могла дать совет на любую тему, как, например, пригласить девушку на свидание или помириться после ссоры с воспитателем.

«Этот врач просто подбирала слова, например, “это же работа воспитателя этого, представляешь, она здесь с утра и до вечера, она своим детям уделяет внимание меньше, чем тебе”, и мы начинаем понимать “действительно, она же устаёт, а мы тут бесимся постоянно”. Подобрала такие слова, потом сказала “вы же мужчины – проявите характер мужской!” Такие слова, в принципе те слова, которые я сейчас использую», – вспоминает Константин Потёмкин.

Какой Константин Потёмкин видит программу наставничества, разрабатываемую сейчас детским омбудсменом – на этот вопрос тренер отвечает – это должна быть отдельная программа для парней, отдельная для девушек. И хотя многие из сирот не признают, что им нужен наставник, своим приходом на тренировку и довольными улыбками после неё, они подтверждают идею ещё советских педагогов, что только живой пример способен воспитать человека.

Анна Шустер, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь