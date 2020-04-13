Штрафы не останавливают севастопольцев, желающих гулять

Хорошая погода – не повод нарушать режим самоизоляции. Его пока никто не отменял. Более того, выйдя на улицу без причины, можно попасться на глаза патрулю и заработать административный штраф. Но как показали выходные – заплатить за нарушение люди не боятся.

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Тишина и спокойствие. Хотя, обычно Артбухта – центр притяжения жителей и гостей города. Режим обязательной самоизоляции внес корректировки.

В центральной части города пусто. Кажется, что горожане действительно соблюдают режим самоизоляции, но в спальных районах наоборот – люди есть. Кто-то играет на детской площадке, а кто-то прогуливается по парку.

Те, кого поведение соседей возмущает, стали присылать в нашу редакцию видео нарушителей режима самоизоляции. Многие ничего плохого в таком поведении не видят. Наоборот, уверены, что проводить время на улице, даже в условиях пандемии, необходимо для здоровья.

“Свежий воздух полезен для иммунитета, это повышает, человек себя нормально чувствует, он не заболевает. Сидя в помещении мы разносим бактерии и вирусы друг на друга” – считает жительница Севастополя

За нарушение режима самоизоляции без оснований гражданам грозит штраф от 1000 до 30 тысяч рублей. Но есть те, кому гулять хочется больше.

“Всё, чтобы уже крыша не поехала хотя бы выйти погулять, чуть-чуть отдохнуть, выпить кофе и ехать домой, – говорит жительница Севастополя. – Я готова оплатить штраф за свое гуляние”.

В Севастополе заболевших мало. Наверное, ещё поэтому, многие горожане относятся к ситуации несерьезно. Но в условиях пандемии выходя на улицу, каждый подвергает опасности не только свою жизнь, но и других. И, может быть, шансов попасть на глаза патруля не много, но есть риск заразиться.

Анастасия Репикова, Антон Терёшкин

Источник: Вести.Севастополь