Симферополь отмечает 236 день рождения

Из-за продолжающего действовать временного запрета на массовые мероприятия, празднование проходит в онлайн-режиме.
Видео-поздравления для жителей и гостей столицы Республики Крым записали: мэр города, глава республики, известные российские артисты и представители властей разных регионов.
Онлайн-программа празднования Дня города Симферополя состоит из нескольких десятков конкурсов, акций, флешмобов. Единственным офлайн мероприятием станет салют, который 6 июня в 22:00 будет дан с территории Неаполя Скифского.
Источник: Вести.Севастополь