Симферополец, находясь под следствием, совершил еще одну кражу

53-летнего жителя Симферополя, который находился под подпиской о невыезде за кражу ноутбука у своего брата, обвинили в еще одном преступлении – похищении инструментов из гаража.

27-летний симферополец обнаружил, что из его гаража пропали бензопила, бензиновый генератор, болгарка и шуруповерт. Общая сумма ущерба составила 50 000 рублей. Молодой человек тут же обратился в полицию.

Оперативники установили, что неизвестный сумел подобрать ключ к гаражному замку. Личность подозреваемого была установлена достаточно быстро. 53-летний мужчина, находясь под следствием, пошел на новое правонарушение.

От задержанного поступили признательные показания. Он рассказал, что все инструменты продал на одном из рынков города, а полученные деньги уже потратил.

Киевский районный суд Симферополя избрал ему новую меру пресечения – мужчина отправлен в СИЗО, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Источник: Вести.Севастополь