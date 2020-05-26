Симферополец похитил из учебного заведения ноутбуки и смесители

В полицию поступило заявление, что с территории образовательной организации похищено восемь ноутбуков, проектор, видеорегистратор, три дорогостоящих сантехнических смесителя и денежные средства. Общая сумма ущерба превысила 326 тысяч рублей.

Личность подозреваемого установлена. Задержан ранее судимый 44-летний симферополец, работающий охранником. Мужчина дал признательные показания. С его слов, все похищенное имущество он сдал в ломбард, а полученные деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному» с санкцией до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Источник: Вести.Севастополь