Симферополец похитил из учебного заведения ноутбуки и смесители

26 мая 2020     17
Симферополец похитил из учебного заведения ноутбуки и смесители

В полицию поступило заявление, что с территории образовательной организации похищено восемь ноутбуков, проектор, видеорегистратор, три дорогостоящих сантехнических смесителя и денежные средства. Общая сумма ущерба превысила 326 тысяч рублей.

Личность подозреваемого установлена. Задержан ранее судимый 44-летний симферополец, работающий охранником. Мужчина дал признательные показания. С его слов, все похищенное имущество он сдал в ломбард, а полученные деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному» с санкцией до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Крыму снова растет число людей под меднаблюдением по коронавирусу
В Крыму снова растет число людей под меднаблюдением по коронавирусу

В республике Крым за сутки под меднаблюдение взяты 172 человека, а сняты с него 35. Таким образом число людей, которые …


Полицейские вернули жительнице Севастополя похищенный смартфон
Полицейские вернули жительнице Севастополя похищенный смартфон

В дежурную часть ОМВД по Нахимовскому району обратилась 52-летняя женщина и сообщила, что у неё пропал смартфон стоимостью 14 тысяч …


За сутки 60 гостей Крыма помещены в обсерватор
За сутки 60 гостей Крыма помещены в обсерватор

С пунктов пропуска на российско-украинской границе, блокпостов на Крымском мосту, из аэропорта Симферополя и ж/д вокзалов за сутки в обсерваторы …


Стало известно, когда откроют IT-Куб на Северной стороне Севастополя
Стало известно, когда откроют IT-Куб на Северной стороне Севастополя

Центр цифрового образования детей «IT-Куб» откроют на Северной стороне. Работы по созданию современного образовательного пространства идут в учебном корпусе 40-ой …


За сутки в России установлены рекорды по умершим и выздоровевшим от коронавируса
За сутки в России установлены рекорды по умершим и выздоровевшим от коронавируса

За последние сутки в России установлено два рекорда по статистике смертей и выздоровлений пациентов с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты