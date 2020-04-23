Симферополец ворвался с ножом в офис службы доставки

23 апреля 2020     9
Симферополец ворвался с ножом в офис службы доставки

22-летний молодой человек, вооружившись ножом, попытался ограбить офис службы доставки в Симферополе. Он ворвался туда ночью и, угрожая работникам расправой, потребовал отдать ему деньги из кассы.

Но денег в кассе не было, и злоумышленник скрылся ни с чем. Работники тут же позвонили в полицию. Молодого человека задержали по «горячим следам», сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Кухонный нож как улику он выбросил в мусорный контейнер по дороге домой. Никаких судимостей у парня до этого не было. Теперь на него завели уголовное дело по статье «Разбой».

Источник: Вести.Севастополь

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