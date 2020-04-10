Сквер Севастопольских курсантов благоустроят к первому сентября

10 апреля 2020     1
Сквер Севастопольских курсантов благоустроят к первому сентября

В Севастополе обновят два общественных пространства – сквер Севастопольских курсантов и площадь перед Дворцом культуры рыбаков.

Благоустройство сквера Севастопольских курсантов будет окончено к 1 сентября. После ремонта в сквере должны появиться теннисный корт, детские и спортивные площадки, и место для выгула собак. Территорию также планируют украсить фонтаном и декоративным маяком. Площадь благоустраиваемой территории почти 4,5 гектара. Своё мнение, что на них разместить, имеют и местные жители.

«Предложения, которые поступили, мы уже отправили, это касается существующей детской площадки и обустройства местами велостоянок, и тропиночной сетью», – сообщил председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев.

«Некоторые дорожки, которые по зелёным зонам проходили, где не было предусмотрено твёрдого покрытия, они проходят через корневую систему деревьев, и прокладывать эту дорожку невозможно без вырубки дерева. Мы это будем обсуждать с нашими общественными организациями», – сказал исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

Власти города не скрывают – чтобы благоустроить сквер, часть растений придётся выкорчевать, но зато территорию украсят новые деревья и кустарники – лиственные, такие как розмарин, жасмин, барбарис, и хвойные – кипарисы, ливанские кедры, пихты, сосна Станкевича. Заказчик работ – городское учреждение «Парки и скверы», также оно курирует ремонт площади перед Дворцом культуры рыбаков. Здесь разместят новую детскую площадку, заменят освещение, бордюрный камень, уложат новую плитку. Срок окончания работ – 1 декабря.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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