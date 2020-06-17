Следком проверит обстоятельства обрушения навеса на пляже в Севастополе

17 июня 2020     12
Следком проверит обстоятельства обрушения навеса на пляже в Севастополе

Начата проверка по факту падения на людей навеса на пляже парка Победы.

Следователи занялись выяснением обстоятельств падения навеса, при котором одна женщина получила черепно-мозговую травму. На место ЧП выезжал руководитель отдела по Гагаринскому району, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Крыму и Севастополю.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, которые приняли объекты перед вводом пляжа в эксплуатацию. По результатам будет принято процессуальное решение.

Источник: Вести.Севастополь

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