Следователи выяснили, как под Коктебелем появились выброшенные плиты с могил участников ВОВ

На участке между поселками Щебетовка и Коктебель были обнаружены поврежденные мемориальные плиты, которые раньше стояли на мемориале, посвященном участникам Великой Отечественной войны в поселке Щебетовка.

После репортажа об этом наших коллег с ГТРК «Таврида» Главное следственное управление Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю инициировало процессуальную проверку.

Было установлено, что сотрудники частной фирмы демонтировали старые, местами поврежденные плиты и поставили там новые. Но вместо того, чтобы соответствующим образом утилизировать конструкции, работники выбросили их в поле.

Следователи считают, что факт осквернения места памяти воинов Великой Отечественной войны отсутствует. Но в администрацию Феодосии была направлена информация о том, что утилизировать демонтированные плиты необходимо должным образлм.

Источник: Вести.Севастополь