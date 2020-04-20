Следственный комитет начал отслеживать в соцсетях негативные посты о дистанционном обучении

20 апреля 2020     15
Следственный комитет начал отслеживать в соцсетях негативные посты о дистанционном обучении

Все чаще в Интернете стали появляться видеоролики о дистанционном обучении, в которых демонстрируются кадры издевательств в отношении учителей, или родители высказывают свое недовольство организацией учебного процесса, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

Поэтому следователи проводят постоянный мониторинг средств массовой информации и социальных сетей на предмет выявления материалов, требующих реакции следственных органов. Отказаться от дистанционного обучения пока невозможно, и следователи просят детей и родителей набраться терпения.

«Демонстрируемое в видеороликах недостойное, оскорбительное поведение подростков является не только проявлением неуважения к педагогам и сверстникам. Действия таких «горе-авторов» препятствуют учебному процессу и свидетельствуют об отсутствии должного родительского контроля и неисполнении обязанностей по воспитанию своих детей», – говорится в сообщении ГСУ СКР.

Следователи напоминают, что за некоторые высказывания их авторы могут понести ответственность, вплоть до уголовной. И установить личность авторов для правоохранителей не составит труда, даже если люди пользуются никами, а не настоящими именами.

Источник: Вести.Севастополь

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