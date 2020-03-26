Следственный комитет напоминает севастопольцам о дистанционных способах связи

26 марта 2020     23
Следственный комитет напоминает севастопольцам о дистанционных способах связи

Главное следственное управление по Республике Крым и городу Севастополю напоминает жителям Крыма и Севастополя, о том, что в ведомстве круглосуточно действуют дистанционные каналы связи.

Граждане, беспокоящиеся о своем здоровье и не имеющие возможности посещать управление лично, могут взаимодействовать с правоохранителями в дистанционном режиме.

С помощью сети Интернет и телефонной связи можно подать обращение, уточнить информацию о ранее поданном заявлении, сообщить важную информацию.

В Главном следственном управлении действуют:

·         Интернет-приемная, расположенная на официальном сайте ведомства

·         Приемная в официальной группе ведомства ВКонтакте

·         Мы представлены в социальных сетях на Фейсбук и в Инстаграм, где вы также можете оставить свое обращение

Круглосуточно действуют оперативные телефоны:

·         телефоны дежурного по управлению: (3652) 500-750; факс:(3652)62-10-81; +7-978-909-11-11

·         телефон доверия: (3652) 500-751

·         телефонная линия “Ребенок в опасности”: 123; (3652) 500-760 

·         телефонная линия для приема сообщений о давлении на бизнес: (3652) 500-750; +7-978-909-11-11

При наличии технической возможности личный прием руководством Главного следственного управления предлагается осуществлять дистанционно с использованием средств видеосвязи. Для записи и получения дополнительной информации обращаться по телефонам: 8-(3652)-50-07-58, 8-(3652)-50-07-62.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото Следственного управления СК РФ по РК

Источник: Вести.Севастополь

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