Сотрудники МЧС из Севастополя получили государственные награды

14 мая 2020     9
Сотрудники МЧС из Севастополя получили государственные награды

За отвагу и героизм, проявленные в ежедневной работе, награждены сотрудники ГУ МЧС России по Севастополю.

Орден Мужества за крепость духа при разминировании боеприпасов на суше и на воде получили начальник Специализированного отряда ГУ МЧС Николай Тисельский и начальник отделения подводного разминирования части пиротехнических и специальных водолазных работ Виктор Ильенко. Почётное звание «Заслуженный спасатель Российской Федерации» присвоено сотруднику отделения специальных спасательных работ чрезвычайного ведомства Игорю Жемкову.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.

Источник: Вести.Севастополь

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