Сотрудники МЧС из Севастополя получили государственные награды

За отвагу и героизм, проявленные в ежедневной работе, награждены сотрудники ГУ МЧС России по Севастополю.

Орден Мужества за крепость духа при разминировании боеприпасов на суше и на воде получили начальник Специализированного отряда ГУ МЧС Николай Тисельский и начальник отделения подводного разминирования части пиротехнических и специальных водолазных работ Виктор Ильенко. Почётное звание «Заслуженный спасатель Российской Федерации» присвоено сотруднику отделения специальных спасательных работ чрезвычайного ведомства Игорю Жемкову.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.

Источник: Вести.Севастополь