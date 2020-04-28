Сотрудники МЧС обнаружили нарушителей режима самоизоляции на севастопольских пляжах

Сотрудники Главного управления МЧС России по Севастополю ежедневно патрулируют город и близлежащие населенные пункты с целью надзора за соблюдением гражданами правил режима самоизоляции .

Во время рейдов на пляжах Омега и Парк Победы специалисты центра ГИМС обнаружили граждан, нарушающих действующий на территории региона режим самоизоляции. Установленный режим безопасности нарушили менее десяти человек.

«Всего инспекторы выявили менее десятка граждан, нарушающих установленные меры безопасности. С данными лицами провели разъяснительную беседу», – сообщает пресс-служба ведомства.

Гражданам разъяснили необходимость ограничения праздных прогулок во время пандемии и важность использования средств индивидуальной защиты.

Источник: Вести.Севастополь