Сотрудники МВД по Крыму установили всех, кто в последние дни пересек границу

За последние сутки границу с Крымом пересекли 170 человек. Все они были установлены, с ними проведены все необходимые мероприятия, сообщил представитель МВД на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу.

Также был определен круг их контактов – это еще 381 человек. С ними тоже всё было отработано, они должны перейти в режим самоизоляции.

Власти Крыма призывают людей оставаться дома и на период вынужденных выходных с 28 марта по 5 апреля отказаться от всех поездок и даже прогулок.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь