Сотрудники севастопольского спецподразделения СОБР стали донорами

Бойцы Росгвардии вновь стали донорами редких групп крови, а также прошли процедуры тромбоцитофереза и плазмофереза.

Среди росгвардейских доноров есть такие сотрудники, для которых добровольная сдача крови стала нормой жизни. Один из доноров – начальник медицинской части Богдан К.

«Сегодня наши сотрудники были вызваны для сдачи плазмы и донорской крови исключительно с редким резус фактором. Эта кровь пойдет не только плановым больным, но и людям с онкологией при прохождении химиотерапии и острой кровопотерей», – сообщил он.

Как отметил заместитель начальника отдела по взаимодействию со СМИ ГУ Росгвардии по Крыму и Севастополю подполковник полиции Денис Михайленко, бойцы Росгвардии Севастополя регулярно участвуют в акциях по добровольной сдаче донорской крови. Спецназовцы постоянно находятся на связи с «Центром крови». Многие из них уже имеют звание почетного донора России.

Недавно военнослужащие специального моторизованного полка Южного округа Росгвардии стали донорами. Безвозмездно сдали кровь 30 человек. Личный состав полка откликнулся на призыв о донорстве когда из-за пандемии коронавируса в лечебных учреждениях Севастополя появилась нехватка крови.

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Источник: Вести.Севастополь