Спасатели Крыма помогли мужчине, который провёл в грязи пять часов

В 12:40 спасателям поступило сообщение о том, в районе Судака, в илистом дне реки Суук-Су застрял мужчина и ему требуется помощь спасателей.

Пострадавший провёл в реке около пяти часов и получил переохлаждение. Прибывшие на место спасатели с помощью верёвки извлекли его на берег.

«На носилках эвакуировали мужчину в безопасное место, где отмыли водой, предоставили термоодеяло, напоили горячим чаем», – рассказал глава МЧС Крыма Сергей Шахов.

Пострадавший был передан медикам.

Источник: Вести.Севастополь