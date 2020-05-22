Спасатели Крыма помогли мужчине, который провёл в грязи пять часов

В 12:40 спасателям поступило сообщение о том, в районе Судака, в илистом дне реки Суук-Су застрял мужчина и ему требуется помощь спасателей.
Пострадавший провёл в реке около пяти часов и получил переохлаждение. Прибывшие на место спасатели с помощью верёвки извлекли его на берег.
«На носилках эвакуировали мужчину в безопасное место, где отмыли водой, предоставили термоодеяло, напоили горячим чаем», – рассказал глава МЧС Крыма Сергей Шахов.
Пострадавший был передан медикам.
Источник: Вести.Севастополь