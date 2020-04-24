Средства защиты для медиков начали печатать на 3D-принтере в Кванториуме

24 апреля 2020     8
Средства защиты для медиков начали печатать на 3D-принтере в Кванториуме

Детский технопарк Кванториум в Севастополе начал печатать средства индивидуальной защиты для медиков. Их передадут врачам первой городской и инфекционной больниц.

В Кванториуме запустили сразу пять 3D-принтеров, которые позволяют выпускать по несколько сотен заколок для масок в день. Проект позаимствовали у коллег из Китая. А технологию изготовления лицевых щитков разработали сами. Их вырезают лазером из листов пластика. И наносят гравировку – приятные пожелания для врачей.

 

«Самое важное для них послание – это беречь себя, потому что если они себя не уберегут, то кто же нас убережёт, – говорит Максим Виноградов, руководитель детского технопарка “Кванториум”. – Волонтеры организации «Мейкеры России против COVID-19» помогают материалом, но если нужно будет отладить массовый поток, то здесь, конечно, нужна помощь всех возможных сил и помощь волонтерам, которые собирают материалы, для того чтобы мы кроили».

Материалами призывают помочь всех неравнодушных горожан, а те, у кого есть свой 3D-принтер, могут помочь в изготовлении средств защиты.  Для этого нужно вступить в чат в мессенджере Telegram и связаться с региональными координаторами. Печатать на 3D-принтерах защитные устройства для медиков – задумка Агентства стратегических инициатив. Его представители создали общественное движение “Мейкеры России против COVID-19”. На полуострове в него уже вступили 6 предпринимателей.

Источник: Вести.Севастополь

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