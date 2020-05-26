Срок сдачи моста через суходол снова перенесен

26 мая 2020     21
Срок сдачи моста через суходол снова перенесен

Сегодня на заседании Законодательного собрания Севастополя директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Сергей Румянцев рассказал, что запуск движения по обеим сторонам моста на улице Пожарова снова перенесен. 

 Это связано с задержкой средств из федерального бюджета. Деньги поступили только на этой неделе.

“Подрядчику требуется всего один месяц, и движение будет открыто полностью”, — сообщил Сергей Румянцев.

Также он рассказал, что до конца июля будет полностью открыто четырехполосное движение по Камышовому шоссе. После этого продолжатся работы по благоустройству прилегающей территории, что не должно сказаться на пропускной способности шоссе.

Источник: Вести.Севастополь

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