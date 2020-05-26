Стало известно, когда откроют IT-Куб на Северной стороне Севастополя

Центр цифрового образования детей «IT-Куб» откроют на Северной стороне. Работы по созданию современного образовательного пространства идут в учебном корпусе 40-ой школы на улице Челюскинцев.

Школа взяла на себя замену окон, дверей, ремонт кровли и фасада, технической же начинкой здания займутся специалисты цифрового центра.

«У нас проектировочные работы должны завершиться в первой половине этого года, чтобы мы смогли заложить ремонтные работы: внести корректировки в бюджет следующего года и приступить к началу ремонта в помещениях уже с начала 2021 года», – сообщил Максим Виноградов, руководитель проекта «Международный центр научно-технического творчества им. Ф.Ф.Мекензи».

Если график ремонта не будет нарушен, открыть центр цифрового образования для детей планируют следующей осенью. Он будет рассчитан на детей в возрасте от 7 до 18 лет и включит в себя работу по программированию роботов, мобильным разработкам и основам логики и алгоритмики.

Источник: Вести.Севастополь