Стартовала регистрация для участия в онлайн-проекте «Артека»

Международный детский центр «Артек» подготовил онлайн-проект «Время памяти и славы».

Программа начнётся 1 мая. Онлайн-артековцев ждут экскурсии по историческим местам лагеря, конкурсы, мастер-классы. Значимой частью проекта станут мероприятия, посвящённые празднованию 75-летия Великой Победы. Участники вместе с «Артеком» создадут поздравления для ветеранов, присоединятся к онлайн-версии «Бессмертного полка» и акции «Георгиевская ленточка», рассказали в пресс-службе детского центра.

Чтобы стать участником «Время памяти и славы» необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://artek.org/artek-online.

Источник: Вести.Севастополь