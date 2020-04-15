Стартовали тактические учения морских тральщиков Черноморского флота

В учениях принимают участие экипажи морских тральщиков «Железняков» и «Иван Голубец».

На первом этапе экипажами было отработано экстренное приготовление кораблей к бою. А также действия при борьбе за живучесть, в случае возникновения пожара в одном из отсеков или пробоины в корпусе, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

В ходе второго этапа учений экипажи кораблей в одном из морских полигонов проведут постановку учебных мин, а также поиск и выборку с помощью глубоководных тралов мин условного противника.

Источник: Вести.Севастополь