Строительная компания причинила ущерб природе Крыма на 77,5 млн рублей

Полицейские передали материалы в ГСУ СК по Крыму и Севастополю. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Экспертиза, проведённая с участием специалистов Министерства природных ресурсов Крыма, установила размер причинённого материального ущерба. Он составил 77 554 750 рублей. Вредному воздействию подвергся участок площадью более 9000 квадратных метров.

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Строительная компания причинила ущерб природе Крыма на 77,5 млн рублей На муниципальный земельный участок строительная организация незаконно вывозила отходы III-IV классов опасности, оставшиеся после дорожных работ, в том числе остатки …

