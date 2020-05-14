Строительная компания причинила ущерб природе Крыма на 77,5 млн рублей

На муниципальный земельный участок строительная организация незаконно вывозила отходы III-IV классов опасности, оставшиеся после дорожных работ, в том числе остатки ГСМ, битум и прочее.
Экспертиза, проведённая с участием специалистов Министерства природных ресурсов Крыма, установила размер причинённого материального ущерба. Он составил 77 554 750 рублей. Вредному воздействию подвергся участок площадью более 9000 квадратных метров.
Полицейские передали материалы в ГСУ СК по Крыму и Севастополю. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Источник: Вести.Севастополь