Строительная компания причинила ущерб природе Крыма на 77,5 млн рублей

14 мая 2020     10
Строительная компания причинила ущерб природе Крыма на 77,5 млн рублей

На муниципальный земельный участок строительная организация незаконно вывозила отходы III-IV классов опасности, оставшиеся после дорожных работ, в том числе остатки ГСМ, битум и прочее.

Экспертиза, проведённая с участием специалистов Министерства природных ресурсов Крыма, установила размер причинённого материального ущерба. Он составил 77 554 750 рублей. Вредному воздействию подвергся участок площадью более 9000 квадратных метров.

Полицейские передали материалы в ГСУ СК по Крыму и Севастополю. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Источник: Вести.Севастополь

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