Строительство очистных сооружений в Севастополе планируют начать в июне

Об этом рассказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в эфире «Форпост».

Глава Севастополя сообщил, что в ближайшее время в городе начнется строительство очистных сооружений. В завершающей стадии находится принятие постановления об утраченном авансе и скоро, при корректировке бюджета, станет известен полный лимит финансирования на объект. В мае будет определен подрядчик. Врио губернатора предполагает, что уже в июне рабочие смогут выйти на строительные площадки.

“Мы завершаем переговоры с несколькими потенциальными подрядчиками. В мае месяце у нас закончатся переговоры и мы определимся с теми, кто реально сможет выйти на этот проект и его реализовать”, – сказал Михаил Развожаев.

Источник: Вести.Севастополь