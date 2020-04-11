Студенты СевГУ получат отсрочку по оплате за обучение и матпомощь

11 апреля 2020     15
Студенты СевГУ получат отсрочку по оплате за обучение и матпомощь

В Севастопольском государственном университете студенты получат социальную поддержку на период действия ограничительного режима.

Студентам СевГУ будет произведен перерасчет стоимости платы за проживание в общежитиях за период ненахождения студентов по месту регистрации. Об этом сообщает пресс служба ВУЗа. По словам первого проректора Севастопольского госуниверситета Дениса Ярыгина.

Кроме этого студентам, ранее получавших социальную стипендию, срок выплаты которой истекает в период с 15 марта до 15 мая, будет выплачиваться материальная помощь в размере социальной стипендии на основании заявления.

Кроме этого в Министерстве науки и высшего образования РФ рассматривается вопрос о предоставлении отсрочки оплаты за обучение студентам, обучающимся на договорной основе.

«В университете студенты всегда на первом месте, поэтому мы пошли на ряд поддерживающих их мер для того, чтобы студенты, несмотря на сложную ситуацию, имели возможность продолжать учебу. Мы делаем все возможное», – рассказал первый проректор СевГУ Денис Ярыгин.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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