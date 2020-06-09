Суд прекратил полномочия двух советов Севастополя

9 июня 2020     13
Суд прекратил полномочия двух советов Севастополя

Городской суд Севастополя прекратил полномочия депутатов Ленинского и Гагаринского округов.

Совет депутатов Ленинского и Гагаринского муниципальных округов второго созыва признан неправомочным. Соответствующее решение было вынесено городским судом Севастополя. Административные иски прокурора удовлетворены, сообщает пресс-служба суда. Решение суда уже исполнено.

Ранее семь депутатов Гагаринского муниципального округа и девять депутатов Ленинского муниципального совета заявили о желании сложить с себя полномочия.

Источник: Вести.Севастополь

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