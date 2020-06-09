Суд признал севастопольца виновным в шпионаже

Севастополец приговорён к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Севастопольского городского суда.

Мужчина собирал, хранил и передал представителю иностранного государства сведения о местах дислокации, численности и вооружении воинских частей. Деятельность гражданина пресекли сотрудники ФСБ. Заседание было закрытым, в связи с тем, что материалы дела содержат гостайну.

Уроженец Севастополя, 1970 года рождения, 9 июня решением городского суда признан виновным в шпионаже.

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Суд признал севастопольца виновным в шпионаже Уроженец Севастополя, 1970 года рождения, 9 июня решением городского суда признан виновным в шпионаже. Мужчина собирал, хранил и передал представителю …

