Суд признал севастопольца виновным в шпионаже

9 июня 2020     7
Суд признал севастопольца виновным в шпионаже

Уроженец Севастополя, 1970 года рождения, 9 июня решением городского суда признан виновным в шпионаже.

Мужчина собирал, хранил и передал представителю иностранного государства сведения о местах дислокации, численности и вооружении воинских частей. Деятельность гражданина пресекли сотрудники ФСБ. Заседание было закрытым, в связи с тем, что материалы дела содержат гостайну.

Севастополец приговорён к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Севастопольского городского суда.

Источник: Вести.Севастополь

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