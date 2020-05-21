Суд Севастополя прекратил рассмотрение иска о введении режима повышенной готовности

21 мая 2020     9
Суд Севастополя прекратил рассмотрение иска о введении режима повышенной готовности

Севастопольский городской суд прекратил производство по административному иску об оспаривании Указа врио губернатора города от 17 марта «О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности», а также еще двух указов от 31 марта и 3 апреля, вносящих изменения в первый.

Все три административных дела суд объединил в одно производство.

Свои требования истцы – это члены одной из общественных организаций города – мотивировали тем, что нормативный правовой акт нарушает права жителей города на свободное передвижение и занятие предпринимательством. Кроме того, по мнению истца, положения Указа не соответствуют требованиям законодательства России. Однако истцы так и не представили доказательства фактов нарушения их прав, свобод и законных интересов.

Также суд пришел к выводу, что Указ от 17 марта в оспариваемых редакциях Указа от 31 марта и 3 апреля уже не действует, перестав затрагивать права и законные интересы административного истца.

Источник: Вести.Севастополь

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