Суд Севастополя прекратил рассмотрение иска по введению режима повышенной готовности

21 мая 2020     10
Суд Севастополя прекратил рассмотрение иска по введению режима повышенной готовности

Севастопольский городской суд прекратил производство по административному иску об оспаривании Указа врио губернатора города от 17 марта «О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности», а также еще двух указов от 31 марта и 3 апреля, вносящих изменения в первый.

Все три административных дела суд объединил в одно производство.

Свои требования истцы – это члены одной из общественных организаций города – мотивировали тем, что нормативный правовой акт нарушает права жителей города на свободное передвижение и занятие предпринимательством. Кроме того, по мнению истца, положения Указа не соответствуют требованиям законодательства России. Однако истцы так и не представили доказательства фактов нарушения их прав, свобод и законных интересов.

Также суд пришел к выводу, что Указ от 17 марта в оспариваемых редакциях Указа от 31 марта и 3 апреля уже не действует, перестав затрагивать права и законные интересы административного истца.

Источник: Вести.Севастополь

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