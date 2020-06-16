Судьба фисташковой рощи в Омеге определится в ближайшее время

В Севастополе горожане решили судьбу реликтовой фисташковой рощи на Античном проспекте. Им предложили выбрать: сделать место особо охраняемой природной территорией или отдать под многоэтажную застройку.

В течение недели голоса принимали на сайте Севприронадзора. Поступили более 2000 бюллетеней – листы заняли 12 папок для бумаг. В течение нескольких часов документы проверяли работники управления и общественники. Результаты народного выбора еще неизвестны. Результаты рассмотрит межведомственная комиссия. Затем решение отправят на согласование в Минприроды России.

«При формировании, так сказать, перечня этих документов обращалось внимание на соблюдения гражданами правил. Не учитывались испорченные бюллетени, а также нечитаемые, документы, в которых отсутствовали согласия на обработку персональных данных, а также документы, которые содержали нецензурную какую-то брань», – пояснил исполняющий обязанности начальника отдела лесного хозяйства Севприроднадзора Роман Денисов.

Источник: Вести.Севастополь