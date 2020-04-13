Тюльпаны из Никитского ботанического сада доставили врачам Ялты

13 апреля 2020     16
Тюльпаны из Никитского ботанического сада доставили врачам Ялты

Первую партию букетов, срезанных в Никитском ботаническом саду, отправили медикам в Ялту. Впервые в заповеднике цветы, высаженные для парада тюльпанов, решили срезать, чтобы они радовали медицинский персонал крымских больниц.

Обычно тюльпаны цветут весь апрель и сами увядают. Но в этот раз всё по-другому. 

«Мы стараемся срезать те тюльпаны, которые находятся в самом красивом состоянии своего цветения: не слишком рано, не слишком поздно. Хотим их подарить нашим медработникам, прежде всего тем, от кого так много зависит», – говорит старший научный сотрудник Никитского ботанического сада Вера Зыкова.

Женщинам-медработникам решили сделать сюрприз. Поэтому цветы встречают мужчины. Говорят, что такой подарок точно зарядит позитивными эмоциями.

«Огромное вам спасибо и передайте от моего лица и всего коллектива благодарность этим сотрудникам, которые с любовью отнеслись к нам», – благодарит заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы Юрий Гудилов.

Работы у медперсонала много, и времени делать букеты нет. Поэтому цветы женщинам вручают целыми коробками. Из-за  масок не видно улыбок, но такому сюрпризу рады все, без исключения. 

А пока ботанический сад закрыт для посещения, парад тюльпанов уже посмотрело множество людей со всего мира, в режиме онлайн. Сейчас в саду остались лишь поздние сорта, которые расцветут ближе к маю. И, если все сложится хорошо, то ими уже можно будет полюбоваться вживую.

Наталия Пензина, Александр Рыбин, Александр Цапар, Вести Крым

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе 24 человека пойдут под суд за нарушение режима самоизоляции
В Севастополе 24 человека пойдут под суд за нарушение режима самоизоляции

На севастопольцев было составлено уже 24 протокола о нарушении режима обязательной самоизоляции. Их дела будут рассмотрены в суде и, скорее …


На площадях Лазарева и Ушакова появилась новая разметка
На площадях Лазарева и Ушакова появилась новая разметка

Последние штрихи реконструкции – на Большой Морской наносят дорожную разметку. Выполнена она из термопластика, который в несколько раз долговечнее краски …


Автомобиль чуть не стал причиной природного пожара в Симферопольском районе
Автомобиль чуть не стал причиной природного пожара в Симферопольском районе

Пожарным поступил сигнал о том, что на открытой территории в селе Пионерское Симферопольского района горит автомобиль Лада Приора. ЧП произошло …


В севастопольском Центре крови из-за коронавируса уменьшилось число доноров
В севастопольском Центре крови из-за коронавируса уменьшилось число доноров

В Севастопольский центр крови начал приглашать доноров персонально. Несмотря на пандемиию городским больницам всё так же требуется кровь, а теперь …


В Крыму вводят пропуска для выхода пенсионеров из дома
В Крыму вводят пропуска для выхода пенсионеров из дома

До 30 апреля крымчанам старше 65 лет запретят выходить из дома без крайней необходимости. Исключение составят ситуации опасные для жизни, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты