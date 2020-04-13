Тюльпаны из Никитского ботанического сада доставили врачам Ялты

Первую партию букетов, срезанных в Никитском ботаническом саду, отправили медикам в Ялту. Впервые в заповеднике цветы, высаженные для парада тюльпанов, решили срезать, чтобы они радовали медицинский персонал крымских больниц.

Обычно тюльпаны цветут весь апрель и сами увядают. Но в этот раз всё по-другому.

«Мы стараемся срезать те тюльпаны, которые находятся в самом красивом состоянии своего цветения: не слишком рано, не слишком поздно. Хотим их подарить нашим медработникам, прежде всего тем, от кого так много зависит», – говорит старший научный сотрудник Никитского ботанического сада Вера Зыкова.

Женщинам-медработникам решили сделать сюрприз. Поэтому цветы встречают мужчины. Говорят, что такой подарок точно зарядит позитивными эмоциями.

«Огромное вам спасибо и передайте от моего лица и всего коллектива благодарность этим сотрудникам, которые с любовью отнеслись к нам», – благодарит заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы Юрий Гудилов.

Работы у медперсонала много, и времени делать букеты нет. Поэтому цветы женщинам вручают целыми коробками. Из-за масок не видно улыбок, но такому сюрпризу рады все, без исключения.

А пока ботанический сад закрыт для посещения, парад тюльпанов уже посмотрело множество людей со всего мира, в режиме онлайн. Сейчас в саду остались лишь поздние сорта, которые расцветут ближе к маю. И, если все сложится хорошо, то ими уже можно будет полюбоваться вживую.

Наталия Пензина, Александр Рыбин, Александр Цапар, Вести Крым

Источник: Вести.Севастополь