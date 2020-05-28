Три больших десантных корабля стали участниками комплексных учений в Черном море

Экипажи больших десантных кораблей Черноморского флота «Азов», «Саратов» и «Новочеркасск» провели комплексные учения с выполнением артиллерийских стрельб, погрузкой и высадкой морского десанта.

Сначала корабли совершили переход к полигону боевой подготовки для проведения артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям.

Задачей экипажа «Азова» было провести тренировку по противовоздушной обороне и защите всего отряда кораблей от нападения условного противника с воздуха, роль которого выполнял многоцелевой истребитель Су-30СМ.

Уже на самом полигоне экипажи кораблей выполнили стрельбу из артиллерийских установок по береговым целям, имитирующим огневые точки и пункты управления противодесантной обороны, затем по морским и воздушным целям.

На втором этапе в твиндеки кораблей нужно было оперативно погрузить боевую технику и морских пехотинцев, чтобы в последующем выгрузить их на необорудованное побережье.

Источник: Вести.Севастополь