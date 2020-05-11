Три человека погибли на пожаре в крымском селе Партизаны

11 мая 2020     1
Три человека погибли на пожаре в крымском селе Партизаны

Поздним вечером 10 мая в частном доме в селе Партизаны в Кировском районе Крыма начался пожар. После ликвидации огня в доме были обнаружены тела троих мужчин.

Главное следственное управление Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю начало проверку по факту гибели трех человек.  

Как сообщила пресс-служба ведомства, предварительная причина пожара – короткое замыкание.

Следователи завершили осмотр места происшествия, назначены соответствующие экспертизы.

Источник: Вести.Севастополь

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