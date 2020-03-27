Три фрегата Черноморского флота провели учения в Средиземном море

Фрегаты, которые сейчас находятся в составе постоянной корабельной группировки ВМФ в Средиземном море: «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» – провели учения по уничтожению отряда кораблей условного противника. Экипажи выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

Сценарий учений был таким: корабли условного противника произвели ракетную атаку по кораблям Черноморского флота. В ответ расчёты противовоздушной обороны трех фрегатов с помощью зенитного ракетного комплекса «Штиль-1» уничтожили крылатые ракеты условного противника. Пуски были электронными.

Корабельная ударная группа флота вступила в морской бой, выпустив по «противнику» ракеты «Калибр-НК».

И уже в завершении учений корабли отработали элементы совместного плавания и боевого маневрирования.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото пресс-службы Южного военного округа

Источник: Вести.Севастополь