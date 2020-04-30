Троих севастопольцев подозревают в краже ноутбука у пенсионера

30 апреля 2020     17
Троих севастопольцев подозревают в краже ноутбука у пенсионера

Трое севастопольцев: двое молодых людей и девушка – по горячим следам были задержаны по подозрению в открытом похищении ноутбука у пенсионера в Ленинском районе Крыма.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю, пожилой мужчина был знаком с подозреваемой. Девушка не раз бывала у него в гостях и знала, что у пенсионера есть дорогостоящий ноутбук. Однажды она рассказала об этом своим приятелям, и у них созрел план похитить технику, причем открыто и нагло.

Девушка приехала к мужчине вместе со своими знакомыми. Войдя в квартиру к ничего не подозревающему пенсионеру, молодые люди избили его и забрали ноутбук. Подозреваемых заметила соседка по лестничной площадке и сразу же вызвала полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили личности гостей и в кратчайшие сроки задержали их. Распорядиться ноутбуком они еще не успели, и похищенная вещь вернулась к своему владельцу.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ «Грабёж».

Источник: Вести.Севастополь

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