Троих севастопольцев подозревают в краже ноутбука у пенсионера

Трое севастопольцев: двое молодых людей и девушка – по горячим следам были задержаны по подозрению в открытом похищении ноутбука у пенсионера в Ленинском районе Крыма.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю, пожилой мужчина был знаком с подозреваемой. Девушка не раз бывала у него в гостях и знала, что у пенсионера есть дорогостоящий ноутбук. Однажды она рассказала об этом своим приятелям, и у них созрел план похитить технику, причем открыто и нагло.

Девушка приехала к мужчине вместе со своими знакомыми. Войдя в квартиру к ничего не подозревающему пенсионеру, молодые люди избили его и забрали ноутбук. Подозреваемых заметила соседка по лестничной площадке и сразу же вызвала полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили личности гостей и в кратчайшие сроки задержали их. Распорядиться ноутбуком они еще не успели, и похищенная вещь вернулась к своему владельцу.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ «Грабёж».

Источник: Вести.Севастополь