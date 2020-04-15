Троллейбусы №14 и 17 выйдут на маршруты

С этого дня на линию вышли троллейбусы №14 и №17. На каждом маршруте будет работать по 10 машин, сообщает «Севэлектроавтотранс».

14-ый маршрут соединяет 5 км Балаклавского шоссе с Камышовой бухтой, 17-ый – ул. Горпищенко с 5 км.

Утром интервал движения между рейсами планируется сделать 10 минут, вечером – 15. Как и весь общественный транспорт, троллейбусы работают только с 6 до 10 утра и вечером с 15:30 до 21:00.

Регулярное движение троллейбусов по городу было приостановлено 31 марта, в них временно отменен бесплатный проезд для льготников.

Служба информации «Вести.Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь