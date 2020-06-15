Туристический информационный центр Севастополя возобновляет работу

15 июня 2020     9
Туристический информационный центр Севастополя возобновляет работу

Последние два месяца специалисты консультировали онлайн, теперь центр переходит на привычный режим работы.

Пока жители полуострова, а с 1 июля и все остальные смогут бесплатно получить любую консультацию, связанную с различными видами отдыха в Севастополе, записаться на экскурсии. В городе несколько таких центров, в том числе на набережной Корнилова, и планируется запустить еще один – мобильный, который будет курсировать по наиболее популярным туристическим местам. Также в этом сезоне Центр развития туризма запускает несколько новых авторских экскурсий.

«Начинаться экскурсии будут в туристко-информационном центре, заканчиваться они будут здесь, то есть это некий такой городской круг, но все экскурсии, они будут тематические. То есть мы можем проходить по одной и той же улице, но рассказывать об архитектуре, о литературе, о любви, – говорит директор Центра развития туризма Севастополя Валерия Бровцына, – экскурсии, они будут проходить каждую пятницу с 18.30, начиная с 1 июля».

По-прежнему специалисты консультируют по телефону или через мессенджер. В инфоцентре также можно приобрести карту гостя Крыма и Севастополя, которая дает бонусы при посещении достопримечательностей. А еще составить индивидуальную программу отдыха в нашем городе.

Источник: Вести.Севастополь

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