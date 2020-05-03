У бронепоезда «Железняков» появилась выставка об истории севастопольской железной дороги

Тема фотовыставки – 75-летие Великой Победы и 145-летие открытия участка железной дороги Лозовое – Севастополь. В экспозиции собраны уникальные фотографии Военно-исторического музея-заповедника. Его сотрудники больше полугода собирали факты и детали.
История железной дороги Севастополя начинается с Крымской войны, когда англичане построили первую паровозную дорогу из Балаклавы к фронтовой полосе. В годы Великой Отечественной железнодорожники партизанили, с немцами сражался также экипаж бронепоезда «Железняков». Завершают фото-экскурсию снимки с открытия Крымского моста и прибытия поезда в Санкт-Петербург – Севастополь.
Источник: Вести.Севастополь