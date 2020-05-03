У бронепоезда «Железняков» появилась выставка об истории севастопольской железной дороги

История железной дороги Севастополя начинается с Крымской войны, когда англичане построили первую паровозную дорогу из Балаклавы к фронтовой полосе. В годы Великой Отечественной железнодорожники партизанили, с немцами сражался также экипаж бронепоезда «Железняков». Завершают фото-экскурсию снимки с открытия Крымского моста и прибытия поезда в Санкт-Петербург – Севастополь.

Тема фотовыставки – 75-летие Великой Победы и 145-летие открытия участка железной дороги Лозовое – Севастополь. В экспозиции собраны уникальные фотографии Военно-исторического музея-заповедника. Его сотрудники больше полугода собирали факты и детали.

В Севастополе следующая неделя начнётся с гроз В понедельник, 4 мая, в Севастополе ожидается дождь и гроза. Ночью и утром на побережье, туманно. Западный ветер будет дуть …



На трассе «Таврида» столкнулись ВАЗ и фура Один человек пострадал в ДТП на трассе «Таврида» у села Журавки в Кировском районе. «По прибытии спасательных подразделений было установлено, …



Агент подтвердил интерес «Локомотива» к футболисту Яннулису 13:34 Джеки Муяль, агент защитника греческого ПАОКа Димитриса Яннулиса, подтвердил, что его клиент может летом перейти в московский футбольный клуб …



В МЧС рассказали о дезинфекции зданий транспортной инфраструктуры 13:35 В регионах России с начала апреля порядка 12 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры прошли специальную санитарную обработку. Об …

