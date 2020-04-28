У пациентки больницы №9 в Балаклаве обнаружен коронавирус

Сегодня стало известно, что у пациентки девятой горбольницы подтвердился коронавирус. Женщину перевели в инфекционную больницу. В Севастополе это уже 37-ой случай заболевания новой инфекцией.

В больнице сейчас находятся 30 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. Еще 140 ждут результатов и остаются под наблюдением врачей. Семь человек выписали после выздоровления.

Под динамическим наблюдением по месту жительства находятся еще 1096 человек.

В Свято-Георгиевском монастыре карантин завершается сегодня. Новых случаев коронавируса в обители больше не было.

Источник: Вести.Севастополь