У побережья Крыма обезвредили две авиабомбы

10 июня 2020     14
У побережья Крыма обезвредили две авиабомбы

В Чёрном море в районе мыса Киик-Атлама у поселка Орджоникидзе обезврежены две крупные авиабомбы времён Великой Отечественной войны.

Операция проводилась в 100 метрах от берега на глубине 10 метров. Первоначально специалисты-пиротехники обнаружили на месте фугасную авиабомбу ФАБ-100 весом 100 килограммов. Но при повторном погружении для визуального обследования, водолазы обнаружили рядом авиационную бомбу ФАБ-500 весом 500 килограммов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

Оба боеприпаса были успешно уничтожены на месте методом подрыва.

С начала 2020 года специалисты крымского подразделения МЧС уничтожили 283 взрывоопасных предмета: 220 на суше и 63 в Чёрном и Азовском морях.

Источник: Вести.Севастополь

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