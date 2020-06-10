У побережья Крыма обезвредили две авиабомбы

В Чёрном море в районе мыса Киик-Атлама у поселка Орджоникидзе обезврежены две крупные авиабомбы времён Великой Отечественной войны.

<!-- -->

Операция проводилась в 100 метрах от берега на глубине 10 метров. Первоначально специалисты-пиротехники обнаружили на месте фугасную авиабомбу ФАБ-100 весом 100 килограммов. Но при повторном погружении для визуального обследования, водолазы обнаружили рядом авиационную бомбу ФАБ-500 весом 500 килограммов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

Оба боеприпаса были успешно уничтожены на месте методом подрыва.

С начала 2020 года специалисты крымского подразделения МЧС уничтожили 283 взрывоопасных предмета: 220 на суше и 63 в Чёрном и Азовском морях.

Источник: Вести.Севастополь