У пожилой жительницы Севастополя похитили сварочный аппарат

Севастопольские полицейские задержали подозреваемого в краже с дачного участка сварочного аппарата и маски.

В Севастополе у 50-летней женщины похитили сварочный аппарат и сварочную маску. В общей сложности сумма ущерба нанесенного пожилой женщине составила 11 тысяч рублей.

Оперуполномоченные уголовного розыска установили личность преступника. Злоумышленником оказался ранее судимый за кражи 38-летний мужчина. Он проник в дачный домик потерпевшей через окно, когда хозяйки не было дома. Похищенные вещи подозреваемый продал, а деньги потратил на личные нужды.

За кражу возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Источник: Вести.Севастополь