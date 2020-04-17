У севастопольцев есть шанс станцевать в финале проекта «Танцы со звездами»

На сайте проекта «Танцы со звездами» dance.russia.tv телеканал «Россия» запустил народное голосование.

Участники флешмоба #РОССИЯТАНЦУЕТДОМА могут попасть на финал программы «Танцы со звездами» и выйти на паркет с одним из танцоров! А еще у каждого есть возможность получить подарки от спонсора телепроекта- танцевальной школы Galla Dance.

Каждую неделю на сайте проекта публикуются танцевальные видеоуроки. Нужно просто выучить движения и записать свое видео, а потом разместить его в соцсетях с с хэштегом #россиятанцуетдома.

Теперь по итогам каждой недели редакция сайта отбирает 10 лучших видео и выставляет их на всеобщее голосование. Пользователи могут проголосовать за того, кто достоин, на их взгляд, побороться за главный приз – танец с одним из участников проекта.

Видео телеканала Россия 1

Источник: Вести.Севастополь