У севастопольских предпринимателей есть восемь дней для подачи заявлений на субсидию

До окончания срока подачи заявлений на получение субсидии для выплаты заработной платы сотрудникам за апрель осталось 8 дней.

Подходит к концу срок приема заявлений в налоговые органы города Севастополя для получения субсидий предпринимателями. Более 4,5 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса уже подали заявления. Для получения денежной поддержки необходимо до 31 мая направить заявку на сайте налоговой службы через личный кабинет. Также возможно отправить документы почтой либо доставить в специальные боксы для корреспонденции, находящийся в отделениях ФНС.

Субсидия будет выплачиваться каждый месяц в размере МРОТ на каждого наемного работника, при отсутствии их – на самого предпринимателя.

Источник: Вести.Севастополь