У севастопольского пенсионера на даче украли велосипед

В Севастополе полицейские подозревают жителей Томска в краже велосипеда у пенсионера.

В Севастополе 68-летний мужчина сообщил полицейским, что у него похитили велосипед стоимостью 20 тысяч рублей. Правоохранители установили личности подозреваемых в краже – это 25-летний и 26-летний жители Томска.

Установлено, что на территорию дачного участка в отсутствие хозяев забрались злоумышленники. Разбив окно в доме, они проникли внутрь помещения, похитили велосипед и скрылись, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Злоумышленники задержаны. Возбуждено уголовное дело за кражу.

Источник: Вести.Севастополь