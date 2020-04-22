У шести пациентов больницы им. Даши Севастопольской подтвердился коронавирус

22 апреля 2020     13
У шести пациентов больницы им

В уже раскрытом очаге заражения лабораторно подтвердились шесть новых случаев, сообщил сегодня врио губернатора города. 

Все они находились в изоляции в горбольнице №9, у многих из них уже были признаки ОРВИ. Но результаты тестов на коронавирус стали известны только сейчас. Вчера и сегодня всех зараженных перевезли в инфекционную больницу.

По словам Михаила Развожаева, радует то, что у этих людей не было широкого круга контактов – после того, как в больницу им. Даши Севастополськой доставили мужчину, у которого позже был подтвержден коронавирус, все пациенты и медработники были помещены кто в обсерватор, кто в больницу №9. Гораздо опаснее обнаружение новых очагов инфекции, когда человек приходит из дома и нужно устанавливать весь круг его контактов. 

Таким образом число заболевших новой инфекцией в Севастополе достигло 25. 

Источник: Вести.Севастополь

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